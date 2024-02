Haaland marca e Manchester City assume a liderança do Inglês

Neste sábado (10/2), o Manchester City enfrentou o Everton, em seu estádio, Etihad, pelo Campeonato Inglês. Martelou o tempo inteiro, mas teve muita pouca eficácia nas finalizações. Para se ter ideia, teve 75% de posse e, até os 20 do segundo tempo, 12 finalizações, nenhuma no alvo. Já o fechado Everton, até que foi mais perigoso, pois das quatro finalizações até então, duas levaram perigo ao gol do brasileiro Ederson. Mas, mesmo deixando a desejar, o City é fortíssimo e venceu. Haaland, aos 30 da etapa final fez seu primeiro gol em dois meses. Mais tarde, mandou mais um na rede, definindo o placar em 2 a 0.

Com a vitória, o City foi aos 52 pontos, o mesmo do Liverpool, que ainda joga na rodada. Mas os Citizens terminarão a rodada com um jogo a menos e, pelos pontos perdidos, estão na frente e seguem com o sonho do tetracampeonato. O Everton, com 19 pontos, segue na zona de rebaixamento. Mas é bom lembrar que o time perdeu dez pontos por não atingir o fairplay financeiro exigido pela Premier League (ainda cabe recurso). Caso contrário, estaria em 12º.

Veja aqui a tabela de classificação da Premier League

City em cima, mas nada de acertar o alvo

O que surpreendeu no primeiro tempo foi a falta de pontaria do Manchester City. Embora tenha sufocado o rival, feito muitas jogadas na área do Everton, ou teve muitos de seus chutes bloqueados pela forte marcação do time de Liverpool, ou quando conseguia o tiro, todos foram para fora, sem perigo para o goleiro Pickford. Assim, o placar se manteve 0 a 0 nos 45 minutos iniciais.

Veio o segundo tempo e o panorama não mudava. Assim, Guardiola, que deixou vários de seus jogadores titulares no banco, foi colocando-os aos poucos, como o astro de Bruyne. O City aumentou ainda mais a pressão. Mas nada de acertar o alvo.

Haaland decide e quebra jejum

Isso rolou até os 30 minutos. Após escanteio pela direita, a bola ficou na área e, no bate-rebate, sobrou para Haaland, desmarcado um pouco mais à esquerda. O norueguês mandou a bomba para, no primeiro chute certo do seu City no jogo, fazer 1 a 0. Celebrava, assim, o seu primeiro tento em dois meses. Aos 40, em contra-ataque, Haaland recebeu de De Bruyne e ampliou, fazendo o 16º gol na tabela de artilheiros da Premier League, assumindo a liderança isolada e deixando Salah, com 14, para trás.

Jogos da 24ª rodada do Campeonato Inglês

(Horário de Brasília)

Sábado (10/2)

Manchester City 2×0 Everton

Wolverhampton x Brentford – 12h

Fulham x Bournemouth – 12h

Tottenham x Brighton – 12h

Luton Town x Sheffield United – 12h

Liverpool x Burnley – 12h

Nottingham x Newcastle – 14h30

Domingo (11/2)

West Ham x Arsenal – 11h

Aston Villa x Manchester United – 13h30

Crystal Palace x Chelsea – 17h

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.