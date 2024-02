Vitória e ABC jogam neste sábado (10/2), pela segunda rodada da Copa do Nordeste. O jogo será no Barradão, às 19h (de Brasília), um tremndo esquenta para o Carnaval de Salvador. Os times empataram na rodada de abertura. O Rubro-Negro baiano ficou no 0 a 0 com o Altos, no Piauí. Já o ABC ficou no 2 a 2 com o Maranhã, em casa. A Voz do Esporte transmite este jogo e abre a cobertura às 17h30. Christian Rafael está no comando e na narração.

Esta partida terá, também, os comentários de João Miguel Lotufo e as reportagens com André Bachá. Vale citar que nesta fase, os times do Grupo A (caso do Vitória) enfrentam os times do Grupo B (ABC). Para não perder nada deste duelo, clique na arte acima, a partir das 17h30.

