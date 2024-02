Liverpool vence Burnley e recupera liderança da Premier League

O Liverpool segue na liderança da Premier League. Os Reds tiveram dificuldades, mas venceram o Burnley por 3 a 1, neste sábado (10), em Anfield. Diogo Jota, Luis Díaz e Darwin Nuñez garantiram a vitória para os donos da casa. Por outro lado, o zagueiro O’Shea balançou a rede para a equipe que ocupa a penúltima posição do campeonato.

O time comandado pelo técnico Jurgen Klopp entrou em campo pressionado após a vitória do City na partida de abertura desta 24ª rodada. No entanto, o Liverpool fez o dever de casa, somou os três pontos e retomou o topo da tabela.

No entanto, o Manchester City tem uma partida a menos devido à disputa do Mundial de Clubes em dezembro do ano passado, e depende apenas de si para se tornar o líder do Campeonato Inglês.

Com o resultado, o Liverpool chegou aos 54 pontos e recolocou a vantagem de dois pontos sobre o Manchester City, em segundo. Por outro lado, o Burnley segue com uma péssima campanha, com apenas 13 pontos na penúltima posição.

O jogo

Mesmo diante de uma equipe mais fraca tecnicamente, o Liverpool encontrou dificuldades em Anfield na primeira etapa. Diogo Jota aproveitou assistência de Alexander-Arnold e abriu o placar para os Reds. Mas, o Burnley também criou chances e levou perigo ao goleiro Alisson. Dessa maneira, o zagueiro O’Shea, de cabeça, empatou o jogo nos momentos finais do primeiro tempo.

No entanto, o técnico Jurgen Klopp ajustou a equipe no intervalo e o Liverpool cresceu de rendimento na segunda etapa. Logo aos seis minutos, Luis Díaz apareceu na área e, de cabeça, colocou os Reds em vantagem. Além disso, em nova jogada de bola parada, foi a vez de Elliott cruzar na medida para Darwin Nuñez confirmar a vitória por 3 a 1, novamente de cabeça.

Jogos da 24ª rodada do Campeonato Inglês

(Horário de Brasília)

Sábado (10/2)

Manchester City 2×0 Everton

Wolverhampton 0x2 Brentford

Fulham 3×1 Bournemouth

Tottenham 1×1 Brighton

Luton Town 1×3 Sheffield United

Liverpool 3×1 Burnley

Nottingham x Newcastle – 14h30

Domingo (11/2)

West Ham x Arsenal – 11h

Aston Villa x Manchester United – 13h30

Crystal Palace x Chelsea – 17h

