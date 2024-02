Flamengo joga contra Volta Redonda com time misto

O Flamengo vai enfrentar o Volta Redonda neste sábado de carnaval (10/2), no Maracanã. O jogo, que começa às 16h (de Brasília) vale pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Portanto, trata-se da partida do Rubro-Negro que estava em atraso. Com o embate, a tabela da competição vai ficar em dia.

O treinador Tite decidiu escalar um time misto. Assim, cumpre o objetivo de poupar alguns titulares, já que o time teve um jogo no dia 7 e terá outro na quinta-feira (15). A provável escalação tem Matheus Cunha, Varela (Wesley), Fabrício Bruno (David Luiz), Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, Victor Hugo e Matheus Gonçalves (Rayan Lucas); Luiz Araújo, Bruno Henrique e Gabigol.

O lateral Matías Vinã, que chegou ao Flamengo em janeiro deste ano vindo da Roma, entrou na escala, mas deve começar no banco de reservas. Após o jogo, o uruguaio vai receber liberação do clube para viajar à Itália, para acompanhar o nascimento de sua filha.

Voltaço tem 4 reforços como titulares

O Volta Redonda deve entrar com Paulo Henrique, Wellington Silva, Augusto, Bruno Barra e Sanchez; Danrley, Léo Silva e Robinho; MV, Ítalo e Vini Moura. O treinador é Felipe Maestro, ex-jogador que atuou no Flamengo em 2003 e 2004. Para a atual temporada, o clube do Sul Fluminense já contratou 9 reforços. Assim, quatro já são titulares (Paulo Henrique, Augusto, Léo Silva e Vini Moura).

Flamengo está invicto na temporada

O Flamengo está invicto na temporada. Afinal, estreou em 17/1 com goleada sobre o Audax por 4 a 0. E depois empatou com o Nova Iguaçu e com a Portuguesa; venceu o Sampaio Corrêa; empatou com o Vasco e derrotou o Botafogo. Assim, o Rubro-Negro está com 12 pontos, em terceiro lugar na tabela, atrás do líder Fluminense e do Nova Iguaçu.

Já o Volta Redonda está com 8 pontos, na nona colocação da tabela, à frente apenas de Audax, que é o lanterna, Sampaio Corrêa e Bangu.

