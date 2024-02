Homenagem a Pelé transforma futebol em atração na água

O futebol foi a atração do Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos neste sábado (10/2), em Doha, no Qatar. Graças ao Rei Pelé. Afinal, na apresentação de gala que marca a comemoração do evento (e que não vale nota), a equipe brasileira de nado artístico se vestiu de amarelo e exibiu uma coreografia voltada para a celebração do esporte da bola.

Numa faixa, as nadadoras estamparam o nome do maior jogador da história do futebol, junto com o desenho de uma coroa. Pelé morreu em 29/12/2022, aos 82 anos, em São Paulo. E seu nome é referência não apenas no futebol. Afinal, Edson Arantes do Nascimento deixou um legado como grande esportista, eleito Atleta do Século e inspiração para jovens do mundo inteiro.

Nadadoras chutam a bola no ‘futebol aquático’

Além disso, ao longo da performance, que incluiu movimentos sincronizados referentes ao futebol, elas também jogaram e chutaram a bola. Assim, o clima era de diversão e descontração. Até porque, por não vale nota, as participantes têm liberdade para criar novos elementos, sem muito treinamento, e podem vestir o que bem entenderem.

Homenagem a Pelé levanta a plateia

O objetivo da apresentação de gala, portanto, é de entretenimento. Assim, as nadadoras fazem de tudo para levantar o público, com alegria e empolgação. E, ao homenagearem o Rei, fizeram uma reverência a um nome que carrega unanimidade. Ou seja, a turma acertou em cheio. Um sucesso.

Ao longo da semana, as atletas do nado participaram de atividades que valem pontos. Assim, elas fizeram a rotina técnica, a rotina livre e a rotina acrobática, ficando, respectivamente, na 11ª, 15ª e 19º colocações.

Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.