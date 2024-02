Damián Suárez não hesitou com oferta do Botafogo: ‘Tudo muito rápido’

Contratado pelo Botafogo nesta semana, o meio-campista uruguaio Damián Suárez revelou que não titubeou ao receber a proposta do Alvinegro. O jogador, que passou as últimas nove temporadas no Getafe, da Espanha, afirmou neste sábado (10), à rádio uruguaia Sport 890, que a oferta do Glorioso foi boa o suficiente para que ele não demorasse a aceita. Ele disse ainda que recebeu o chamado do clube da Estrela Solitária logo depois de um jogo de sua antiga equipe contra o poderoso Real Madrid.

“Foi tudo um pouco rápido e louco. Chegou uma proposta de dois anos, depois do jogo do Real Madrid. Falei com o presidente, conversamos em cinco minutos. Mas minha família já sabia, tomei a decisão que era a melhor para mim, pois meu contrato terminava no meio do ano. Não sabia se iria renovar, então tomei essa decisão e viemos para o Brasil”, disse o jogador.

Damián Suárez também afirmou que está bastante motivado por jogar no Brasil, após passar 12 anos na Espanha. De acordo com o jogador, o Brasileirão está crescendo bastante, mas é também o projeto botafoguense que chamou a atenção do atleta para que decidisse, junto com sua família, mudar-se para o Rio de Janeiro em definitivo:

“Chego com muita vontade e esperanças de ajudar o Botafogo. Foi uma decisão tomada com a família, sempre pensando no melhor e com muita vontade de já poder treinar com meus companheiros. Todos sabemos como é forte o Campeonato Brasileiro, o melhor da América do Sul. Está um nível abaixo do europeu, mas cada vez mais forte, tem jogadores muito importantes e isso foi um ponto a favor. A proposta do clube, como quer continuar crescendo, contribuiu muito para que eu tomasse em três ou quatro dias essa decisão”.

