Escalação: Corinthians fecha preparação para pegar Portuguesa

No CT Joaquim Grava, Corinthians encerrou, neste sábado (10), a preparação para enfrentar a Portuguesa. A bola vai rolar às 16h deste domingo (11), na Neo Química Arena, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Como o embate marcará a estreia do treinador António Oliveira, e o Timão vem de tropeços, a tendência é que o português mexa no time.

Primeiro, os jogadores do Corinthians fizeram uma atividade no CT. Depois, foram para o aquecimento. Depois, enfim, treinaram com bola, onde aperfeiçoaram jogadas de bola aérea ofensiva e defensiva. O Timão precisa bastante desses três pontos, afinal soma cinco derrotas e apenas uma vitória nos seis primeiros jogos.

O Corinthians, inclusive, é o lanterna do Grupo C, com três pontos, seis atrás e a sete do Red Bull Bragantino, que hoje estão se classificando para as quartas de final. Além disso, o Timão está em penúltimo e na zona de rebaixamento do Paulistão. Na primeira fase da competição, os times de um grupo enfrentam os outros 11 clubes.

Para esta partida contra a Portuguesa, o treinador António Oliveira terá alguns desfalques. O atacante Romero, por exemplo, está suspenso. Assim, deve dar lugar a Yuri Alberto no ataque do Corinthians. O Timão também não poderá contar com o zagueiro Gustavo Henrique, em condicionamento físico, nem com Paulinho, Palacios e Ruan Oliveira, lesionados. A lista de baixas tem ainda Giovane, Biro e Donelli, afinal, os três estão com a Seleção Pré-Olímpica.

Dessa forma, a provável escalação do Corinthians para encarar a Portuguesa neste domingo na Neo Química Arena tem Cássio; Fagner, Félix Torres, Caetano e Hugo; Raniele, Maycon e Garro; Yuri Alberto, Pedro Raul e Wesley.

