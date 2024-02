Real Madrid goleia Girona com golaços de Vini Jr e Rodrygo

O Real Madrid desfilou no Santiago Bernabéu neste sábado (10) e goleou o Girona por 4 a 0, com golaços de Vini Jr e Rodrygo. Bellingham, por sua vez, balançou a rede outras duas vezes e completou o triunfo que ampliou a vantagem do time merengue na liderança do Campeonato Espanhol. Por outro lado, o Girona, que dependia apenas de si para ficar no topo da tabela, não conseguiu competir diante da grande atuação dos donos da casa e sofreu um duro golpe nesta 24ª rodada.

Vini Jr foi o melhor em campo. Além de abrir o placar com um golaço de fora da área logo aos cinco minutos de jogo, o brasileiro participou dos outros três gols da equipe.

Dessa maneira, o Real Madrid chegou aos 61 pontos e abriu cinco de vantagem para o próprio Girona. O clube catalão, por sua vez, está com seis de vantagem para o terceiro colocado Barcelona, que ainda vai entrar em campo no decorrer desta 24ª rodada.

