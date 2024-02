Leverkusen vence o Bayern e dispara na ponta do Alemão

O Leverkusen deu uma grande passo para conquistar pela primeira vez o título do Campeonato Alemão. Neste sábado (10/2), pela 21ª rodada, o líder recebeu o vice-líder Bayern de Munique. Assim, com uma grande atuação e encarando o rival Bávaro que estava irreconhecível, venceu por 2 a 0, mas poderia ter goleado. Os gols foram de Stanisic, Grimaldo e Frimpong. Este resultado leva o Leverkusen aos 55 pontos, contra 50 do Bayern, que está vendo mais distante a chance de conquistar o título pela 12ª vez seguida.

Dessa forma, o Leverkusen, treinado por Xabi Alonso, abre boa vantagem e tem tudo para conquistar o título inédito, mesmo ainda restando 12 rodadas para o fim. E assim acabar com a fama de morrer na praia (foi cinco vezes vice, o último em 2011).

Veja aqui a tabela de classificação do Campeonato Alemão

Leverkusen sobra em campo

No primeiro tempo, o Leverkusen fez a festa da sua torcida. Apesar de deixar a bola com o Bayern (65%), foi muito mais eficaz ofensivamente, com nove finalizações (cinco na direção do gol) contra três dos apáticos bávaros (mas apenas uma no alvo, para fácil defesa de Hradecky). Tanto que obrigou Neuer a fazer três grandes defesas. Assim, não foi surpresa do gol do time da casa aos 18. Após lateral, Andrich avançou pela esquerda e cruzou rasteiro. A bola correu toda a pequena área e Stanisic concluiu para o gol.

Veio o segundo tempo e, pelo visto, as instruções do teinador Thomas Tuchel, do Bayern, não foram assimiladas pelos seus jogadores. Afinal, o time seguiu apático e dando espaços para o Leverkusen, que ampliou num golaço de Grimaldo, após assistência de Tella, aos cinco minutos. Para euforia da torcida local, o Leverkusen seguiu dominante. E nos acréscimos fez um gol de lavara alma. Num ataque em bola parada, o goleiro Neuer foi ao ataque. O time perdeu a bola e Frimpong foi avançando atpé chutar de longe para o gol sem goleiro: 3 a 0. Enfim, o título parece que desta vez vai para o Rubro-Negro.

Jogos da 22ª rodada do Alemão

Sexta-feira (9/2)

Borussia 3×0 Freiburg

Sábado (10/2)

Augsburg 2×2 RB Leipzig

Werder Bremen 1×2 Heidenheim

B.M’Gladbach 0x0 Darmstadt

Union Berlin 1×0 Wolfsburg

Entracht 1×1 Bochum

Leverkusen 3×0 Bayern

Domingo (11/2)

Stuttgart x Mainz – 11h30

Hoffenheim x Colônia – 13h30

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.