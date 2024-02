Diego Souza anuncia aposentadoria e agradece: ‘Obrigado,futebol!’

O atacante Diego Souza anunciou nas redes sociais, neste sábado (10/2), que está se aposentando dos gramados. Assim, aos 38 anos, ele postou uma mensagem de agradecimento pelas emoções que teve em campo ao longo da carreira.

“Obrigado, futebol! Por ter mudado a minha vida, da minha família e por ter me proporcionado momentos únicos de alegria”, ele disse.

Ao longo de 20 anos de carreira, Diego vestiu as camisas de 11 times brasileiros e 3 estrangeiros. Além disso, também atuou em sete jogos da Seleção Brasileira, marcando 2 gols.

Em entrevista ao ge, Diego disse que vai acompanhar o futebol apenas pela TV ou no estádio, sempre torcendo pelos amigos, mas focado no convívio com a família. Dessa forma, o agora ex-atleta pretende ter mais tempo para as atividades pessoais.

Ele disse que o Sport, o Grêmio e o Vasco foram os clubes que mais o marcaram na longa carreira. Os dois primeiros pelo período de permanência e o Cruzmaltino por ser o seu clube do coração na infância e pela conquista da Copa do Brasil.

“Fico feliz pela história que fiz com essas três camisas e vou levar comigo para sempre”, disse.

Diego Souza tem longa carreira no Brasil e no exterior

Nascido em 17/6/1985 no Rio de Janeiro, Diego se formou no Fluminense em 2003, antes de completar 18 anos. Em 2005 foi para o Flamengo por empréstimo, já como profissional, e voltou ao Fluminense, chamando atenção do futebol europeu. Assim, em 2006, o jogador foi para o Benfica, em Portugal.

O centroavante chegou a passar pelo Grêmio por empréstimo, mas voltou à Europa antes de ser vendido para o Desportivo Brasil. Então, ele se fixou por quatro anos no país, passando por Palmeiras, Atlético-MG e Vasco, de onde saiu em 2012 para defender o Al-Ittihad, na Arábia Saudita.

Depois, voltou ao Brasil para jogar no Cruzeiro, transferiu-se em julho de 2013 para a Ucrânia (onde defendeu o Metalist, com direito a um empréstimo para o Sport de Recife) e, então, teve um retorno definitivo para o Brasil, em janeiro de 2016. Desde então, jogou no Fluminense, Sport, São Paulo, Botafogo e Grêmio, retornando ao Sport – seu último clube – entre julho e dezembro de 2023. Diego Souza estava sem clube desde o começo de 2024.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.