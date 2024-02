Goleiro da Portuguesa fala do jogo ‘de seis pontos’ contra Corinthians

A Neo Química Arena vai ser palco, neste domingo (11/2), do jogo entre o Corinthians, dono da casa, e a Portuguesa pela sétima rodada do Paulistão. A Lusa não vence um jogo contra o Corinthians desde 2013. Além disso, nunca obteve uma vitória na Neo Química Arena. E, como fator de maior tensão, a partida vale praticamente 6 pontos. Afinal, ambas as equipes estão mal das pernas, na parte de baixo da tabela, lutando contra o rebaixamento.

O goleiro da Portuguesa, Thomazella, falou sobre a ansiedade na véspera do confronto.

“Sabemos que será um jogo decisivo, as duas equipes não vêm pontuando e isso traz um peso maior para a partida. A preparação segue muito intensa. Sempre encaramos as partidas como decisões e nos preparamos da melhor forma possível”, disse.

A Portuguesa diante da má fase do Corinthians

Segundo o goleiro, a Portuguesa não conta com a má fase do Corinthians como um fator relevante. A equipe sabe que o Timão, ainda mais dentro de sua arena, quer mostrar recuperação. O próprio executivo de futebol do clube, Fabinho Soldado, declarou que o mal aproveitamento nos últimos jogos é “inadmissível”. Ele se referia às cinco derrotas consecutivas do Corinthians (Santos, Novorizontino, São Paulo, São Bernardo e Ituano). O Corinthians, inclusive, treinou neste sábado visando à melhor formação contra a Lusa.

“Independentemente da fase do adversário, sempre entramos em campo com o objetivo de vencer e fazer o melhor pela Portuguesa. Então, a fase do Corinthians não interfere na preparação nem no nosso foco para a partida”, afirmou Thomazella sobre o Timão, lanterna do grupo C, com 3 pontos, atrás de Bragantino, Mirassol e Inter de Limeira.

Jogo dos desesperados na Arena do Corinthians

Ocorre que a situação da Portuguesa também é desesperadora. Afinal, vem de quatro derrotas consecutivas (contra São Bernardo, Ponte Preta, São Paulo e Bragantino). A Lusa soma apenas 3 pontos, em penúltimo lugar no Grupo A, atrás de Santos e Ituano, mas à frente do Santo André. Para o goleiro Thomazella, entrar na casa do adversário é sempre desafiador.

“O Corinthians é um gigante, assim como a Portuguesa. São dois clubes de história grande. Sabemos que o Corinthians tem grande força jogando em casa, mas não podemos pensar pequeno. Temos nossos objetivos e vamos em busca de conquistá-los”, enfatizou.

Portuguesa tem um jogo a menos

A Portuguesa ainda tem um jogo a menos. E deve pegar o Palmeiras. Mas Thomazella preferiu não alimentar essa expectativa.

“Pensamos em um jogo de cada vez. Não podemos perder o foco, temos que mirar a próxima partida. Então, nosso foco no momento é o Corinthians. Estamos concentrados e empenhados em conquistar um bom resultado e subir na tabela de classificação”, finalizou.

