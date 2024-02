Marcos Braz desconversa sobre possível renovação com Gabigol

Mais uma vez, o vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, foi enigmático ao comentar a possível renovação de Gabriel Barbosa, o Gabigol. O camisa 10, cujo contrato vai até o fim deste ano, está em meio a uma grande novela quanto à permanência ou não no clube.

O contrato de Gabigol tem uma multa rescisória de R$ 100 milhões, o que torna praticamente inviável sua saída para qualquer clube brasileiro. Ainda assim, o atacante, que fez um dos gols na vitória deste sábado (10), sobre o Volta Redonda, demonstrou seu desejo de renovar por mais cinco anos. Mas o alto salário deixa uma interrogação na questão, que Marcos Braz não faz questão de apagar.

“A situação do Gabigol se resolverá na hora em que for possível. E tenho certeza que terá um bom fim para o Gabigol e um bom fim para o Flamengo”, disse o dirigente, na zona mista, após o jogo.

Vendas de Maia e Matheuzinho: ‘Vai acontecer’

Marcos Braz também falou sobre as negociações do lateral-direito Matheuzinho, com o Corinthians, e do volante Thiago Maia, com o Internacional. Os dois jogadores poderão ser vendidos, mas as conversas ainda não estão concluídas. O vice de futebol explicou que alguns pontos ainda estão por definir, mas mostrou otimismo quanto a um fim positivo em ambos acordos:

“Quando a gente vende, tenta vender pelo melhor valor. Às vezes, precisa de uns pontos contratuais que acabam travando a negociação. Mas as coisas irão acontecer e acredito que o Matheuzinho saia um pouco na frente do que está o Thiago Maia”.

