Renato admite jogo ruim e promete cobranças

Após o empate em 1 a 1 com o São Luiz, na Arena, neste sábado (10), o treinador Renato Gaúcho admitiu que o Grêmio jogou mal em casa. Aliás, ele garantiu que cobrou e cobrará mais o elenco para que este desempenho não seja repetido.

“Não gostei (da atuação). Não poderia ser diferente. Já conversei com o grupo e é logico que devo cobrar algumas coisas deles. Infelizmente, perdemos dois pontos importantes dentro de casa, sem querer diminuir o adversário. São cobranças que faço entre quatro paredes. Não vou ficar expondo ninguém aqui. Tem dia que é noite e tem dia que é noite. O torcedor não pode pensar que estou satisfeito. Vai haver cobranças”, comentou Renato Gaúcho.

Com o resultado, o Grêmio de Renato Gaúcho segue na liderança, com 16 pontos. No entanto, ele pode ser igualado pelo arquirrival Internacional, que entra em campo neste domingo (11) e soma 13 pontos. Os grandes clubes do estado, inclusive, vão se enfrentar daqui a 15 dias (25), no Beira-Rio, pela 10ª e penúltima rodada. Até lá, porém, o Grêmio visita o Ypiranga e recebe o Santa Cruz nos dias 14 e 17 deste mês.

Em breve, o Grêmio poderá contar com o atacante Diego Costa e, assim, se reforçar no Campeonato Gaúcho. Renato rasgou elogios ao reforço do Tricolor, que buscava um nome para substituir Luis Suárez. O brasileiro naturalizado espanhol está com 35 anos e estava sem clube desde a saída do Botafogo, no final de 2023.

“O Diego Costa é um jogador que jogou 10, 15 anos em alto nível na Europa. Ele dispensa apresentações e por isso foi cogitado para jogar uma Copa do Mundo pelo Brasil. Tem todas as características e vai nos ajudar muito. A gente procurou, conversou e fez proposta. Ele aceitou esse desafio. O considero um grande atacante e vai se acertar no time. Tenho certeza. Ainda bem que conseguimos convencê-lo a voltar para o Brasil. Foi uma grande contratação”, acrescentou Renato Gaúcho.

