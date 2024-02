Brasil x Argentina (Pré-Olimpico): onde assistir, escalações

Brasil e Argentina duelam, neste domingo (11/2) pela última rodada do quadrangular final do Pré-Olímpico, num jogo de vida ou morte. Afinal, um deles carimba o passaporte para Paris-2024 e o outro estará eliminado. Este clássico será no Brígido Iriarte, em Caracas, na Venezuela, às 17h30 (de Brasília).

A situação nesta última rodada é a seguinte. O Paraguai lidera com quatro pontos; o Brasil tem três, a Argentina, dois e a Venezuela um. Paraguai e Venezuela se enfrentam no jogo de fundo, às 20h30. Assim, a situação é a seguinte: quem vencer estará em Paris. Em caso de empate, a Argentina está eliminada e o Brasil somente não vai aos Jogos Olímpicos se a Venezuela vencer o Paraguai por um gol de diferença (1 a 0 ou 2 a 1) e empate do Brasil for de 0 a 0 ou 1 a 1. Isso acontece em razão de que Paraguai, Brasil e Venezuela ficarão com quatro pontos, empatados no saldo e aí a vaga vai para o número de gols.

Veja aqui a classificação do Pré-Olímpico

Onde assistir

O SporTV transmitirá a decisão às 17h30 (de Brasília).

Como está o Brasil

A Seleção Brasileira, apesar de estar muito viva na briga por uma das duas vagas, é uma decepção. Teve duas derrotas e os quatro jogos que venceu (três na fase de grupos) foram mais na sorte e na individualidade de John Kennedy ou Endrick. Por isso, é uma incógnita saber como será o jogo brasileiro. Ainda assim, o técnico Ramon Menezes acredita que, nesta última rodada, o Brasil – cotado como franco favorito ao título mostre, enfim um bom futebol.

“Nós respeitamos muito a Argentina. Mas estamos muito concentrados e focados em busca da nossa cllassificação” disse Ramon

Para esta partida, ainda há uma dúvida da lateral-esquerda, já que Rikelme perdeu a posição para Alexsander na vitória sobre a Venezuela. Porém, o jogador do Fluminense se mostra mais eficaz atuando no meio de campo. Assim, Alexsander é presença certa e Rikelme e Gabriel Pec lutam por uma vaga.

Como está a Argentina

O treinador Mascherano não terá o seu curinga Juan Nardoni, volante que estava improvisado na lateral-direita. Assim, tuido indica que Joaquin García jogará na lateral. No mais, deve manter a base nas últimas partidas, deixando seu astro, Almada (campeão do Mundial no Qatar com a seleção principal), municiando Solari e Castro.

BRASIL X ARGENTINA

Pré-Olímpico – fase final – Última rodada

Data e horário: 11/2/2024, 17h30 (de Brasília)

Local: Brígido Iriarte, Caracas (VEN)

BRASIL: Mycael; Khellven, Arthur Chaves, Lucas Fasson e Alexander (Rikelme); Andrey Santos, Gabriel Pirani, Mauricio e Gabriel Pec (Alexander), John Kennedy e Endrick. Técnico: Ramon Menezes.

ARGENTINA: Brey; Joaquín García, Marcos Di Cesare, Nicolás Valentini e Valentín Barco; Sforza, Ezequiel Fernández, Medina e Almada; Pablo Solari e Santiago Castro. Técnico: Javier Mascherano.