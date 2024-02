Erick lamenta derrota do São Paulo para a Ponte Preta e foca no clássico

O atacante Erick lamentou muito a derrota do São Paulo para a Ponte Preta, por 2 a 0, neste sábado (10), em duelo da sétima rodada do Campeonato Paulista.

Inicialmente, o atleta alertou que a falta de efetividade foi o favor fundamental para a derrota acontecer. Aliás, ele garantiu que é preciso reunir forças para o clássico contra o Santos, na próxima rodada.

“Criamos diversas oportunidades e não conseguimos concluir em gol. Agora já passou. Temos um clássico pela frente na quarta-feira, em casa. É trabalhar e descansar pois precisamos da vitória”, disse à “TNT Sports”.

O São Paulo, no entanto, segue na ponta da tabela no Grupo D, com 13 pontos. O Tricolor supera o São Bernardo em dois pontos. Na próxima rodada a equipe volta a campo contra o Santos, em partida da oitava rodada do Paulistão. O jogo será no Morumbis, às 19h30 (de Brasília).

Aliás, vale ressaltar, Erick entrou em campo ainda no primeiro tempo, mas começou o jogo no banco de reservas. Ele teve a oportunidade com a lesão de Wellington Rato. O atleta sentiu dores na coxa esquerda e foi sacado do time. Aliás, já no banco de reservas o atacante iniciou o tratamento com belo.

Nos próximos dias, o atleta vai passar por exames de imagem para saber qual lesão e qual grau de importância. Rato está em bom momento com o técnico Thiago Carpini e está no seu quinto jogo como titular.

