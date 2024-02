Técnico do Cruzeiro comemora vitória, elogia Villalba e terá chefe fenomenal na cola na próxima semana

O técnico Nicolás Larcamón começa a mostrar seu trabalho nos primeiros jogos no Brasil. O Cruzeiro no Campeonato Mineiro até agora tem quatro jogos, com três vitórias – sendo uma delas no clássico contra o Atlético – e um empate. No entanto, o treinador pede pés no chão, afinal, ainda é apenas o início de temporada.

Inicialmente, após a vitória por 3 a 0 sobre a Patrocinense, nesta sexta-feira (9), o treinador disse que é importante observar a garra da equipe, mas segue com foco na tranquilidade pelo começo do ano.

“Era uma tarde importante para a gente, porque um jogo posterior depois de um grande triunfo é importante para mostrar o espírito de equipe. Sustentamos o esforço e a agressividade. Me deixa muito contente e tranquilo. Estou conectado com o presente, e trabalhamos desta forma, com muita humildade e ambição… falei com eles que tínhamos que ser humildes, mas também ambiciosos hoje. É importante seguir construindo. Muito contente e agradecido com os jogadores”, detalhou.

Aliás, o time celeste anunciou, na semana que passou, a contratação por empréstimo até o fim da temporada do zagueiro Lucas Villalba. O jogador vai viver sua primeira experiência fora da Argentina. O treinador, afinal, comemorou a chegada e observou que agora poderá dar liberdade para o lateral-esquerdo Marlon.

“Sobre os reforços, estamos trabalhando sempre e sentindo se em alguma função podemos ter alguma melhora e um ajuste. Como foi o caso do Villalba, estou muito contente com um jogador muito importante dentro do nosso time, mas se não temos o Marlon para jogar, não tinha ninguém”, disse. Vale lembrar, o ala vinha jogando como terceiro zagueiro para contribuir com o sistema defensivo que o treinador gosta de atuar.

Ronaldo vai ao Mineirão para jogo do Cruzeiro

O proprietário de 90% das ações da SAF da Raposa, Ronaldo Fenômeno, estará em Belo Horizonte na próxima semana. O ex-jogador vai ao jogo entre Cruzeiro e América, na quinta-feira (15), às 20h (de Brasília), pelo Campeonato Mineiro.

Aliás, Fenômeno convocou a torcida cruzeirense para fazer barulho contra o América, no Mineirão.

“Vitória com autoridade do Cruzeiro!! Bom carnaval a todos e nos vemos na quinta, no Mineirão lotado”, finalizou.

