Vitória domina e bate o ABC pela Copa do Nordeste

O Vitória venceu o ABC, por 3 a 1, em jogo na noite deste sábado (10), no Barradão, pela segunda rodada da Copa do Nordeste. O jogo, aliás, encerrou jejum do Leão de três jogos sem triunfo.

Afinal, o Rubro-Negro dominou a maior parte do jogo. O time abriu vantagem no primeiro tempo com gols de Osvaldo e Caio Vinícius. No segundo tempo, Willian Oliveira ampliou a contagem. Douglas diminuiu para o ABC.

O resultado deixa o Vitória na segunda posição do Grupo A. O time tem quatro pontos no momento. O ABC, por sua vez, tem apenas um ponto, na quinta colocação do Grupo B.

O Vitória volta a campo na quarta-feira (14), contra o Juazeirense, no Estádio Adauto Moraes, às 21h30 (de Brasília), novamente pela Copa do Nordeste. O ABC entra em campo contra o Botafogo-PB, no Frasqueirão, às 19h, na quinta-feira (15).

