Corinthians x Portuguesa: onde assistir, escalações e arbitragem

Neste domingo (11), Corinthians e Portuguesa se enfrentam pela sétima rodada do Paulistão. A bola rola às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, em jogo que vale a fuga do rebaixamento na competição. Timão e Lusa têm, respectivamente, a segunda e a terceira pior campanha do Estadual, em tarde que marcará a estreia de António Oliveira como o novo treinador corintiano.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Cazé TV (YouTube) e do Paulistão Play (streaming).

Como chega o Corinthians

O Corinthians recebe a Portuguesa com técnico novo. António Oliveira chegou na sexta-feira e já fará sua estreia neste domingo. Mas o Timão tem outras mudanças, com as ausências do lateral-esquerdo Palacios, machucado, e do atacante Romero, suspenso. Dessa forma, Hugo entra em campo na defesa e o ataque terá a presença de Wesley, Pedro Raul e Yuri Alberto. O zagueiro Gustavo Henrique voltou a treinar com bola, mas ainda não tem condições de jogo, o que fará Torres e Caetano serem os titulares do setor.

Como chega a Portuguesa

Mas não é só o Timão que estreia um técnico novo. Com uma campanha igualmente ruim, a Portuguesa terá Pintado à beira do campo, no lugar do demitido Dado Cavalcanti. O antigo homem do São Paulo terá a missão de recolocar uma Lusa que só venceu uma vez em todo o campeonato nos eixos de vez. Ele, contudo, não deve fazer grandes mexidas na equipe que vem atuando. O time rubro-verde não tem baixas por suspensão ou lesão.

CORINTHIANS x PORTUGUESA

Sétima rodada do Campeonato Paulista

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data e horário: 11/2/2024, às 16h (de Brasília)

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Daniel Luis Marques

VAR: Daiane Muniz dos Santos

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Torres, Caetano e Hugo; Raniele, Maycon e Garro; Yuri Alberto, Pedro Raul e Wesley. Técnico: António Oliveira.

PORTUGUESA: Thomazella; Douglas Borel, Quintana, Diogo Silva e Eduardo; Zé Ricardo, Ricardinho e Dudu Miraíma; Felipe Marques, Chrigor e Giovanni Augusto. Técnico: Pintado.

