Corinthians x Portuguesa, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Corinthians e Portuguesa se enfrentam pela sétima rodada do Paulistão neste domingo (11/2). A bola rola às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, em jogo que vale a fuga do rebaixamento. Timão e Lusa têm, respectivamente, a segunda e a terceira piores campanhas, em tarde que marcará a estreia de António Oliveira como treinador corintiano. E a Voz do Esporte preparou uma cobertura de primeira para este duelo, com um pré-jogo que começa às 14h30 (de Brasília) sob o comando do premiado Cesar Tavares, que também está na narração.