Brasil x Argentina, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h

Neste domingo (11/2) tem decisão Brasil x Argentina. Pela última rodada do quadrangular do Pré-Olímpico, que se realiza na Venezuela, brasileiros e argentinos se enfrentam, às 17h30 (de Brasília) em duelo de vida ou morte. Quem vencer vai aos Jogos de Paris-2024. Quem perder estará fora. Atual bicampeão olímpico, os canarinhos (três pontos), em caso de empate com os hermanos (dois pontos), vão precisar esperar o duelo entre Paraguai (quatro pontos) e Venezuela (um ponto). Afinal, se der o time venezuelano, ele irá aos quatro pontos, o mesmo de Brasil e Paraguai. E aí as duas vagas serão definidas nos critérios de desempate.

Esta decisão terá a transmissão da Voz do Esporte, que inicia a sua cobertura a partir das 16h. A narração estará com Diego Mazur.