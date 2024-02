James Rodríguez sai do São Paulo com sorriso e novo look

O atacante James Rodríguez postou mensagem nas redes sociais se despedindo do São Paulo. Afinal, o clube não conseguiu persuadi-lo a continuar no time. Assim, o colombiano, de 32 anos, escreveu: “Aproveite o caminho, tudo o que for para você vai te encontrar”.

Na mensagem, ele sorri e exibe o cabelo novo, com trancinhas. James deixa o São Paulo sete meses após uma chegada que gerou bastante expectativa. Mas que resultou em frustração. Afinal, ao todo, foram apenas 14 jogos, com um gol e três assistências.

James não conseguiu se firmar como titular da equipe de Dorival Júnior, que treinou o Tricolor entre abril de 2023 e janeiro deste ano, quando saiu para assumir a Seleção Brasileira.

O mau aproveitamento do jogador no São Paulo foi tema de mensagens irônicas de torcedores na rede social do atleta, em resposta ao anúncio de sua despedida.

“Muito marketing e pouco futebol, deveria ter aposentado em 2014”, disse um internauta.

Assim, teve até gente querendo acelerar a viagem de retorno do atleta.

“Já vazou? Se precisar de transporte, me avisa q te levo no aeroporto”, ironizou outro.

Vários disseram que estão botando um ponto final no acompanhamento do dia a dia do colombiano.

“Obrigado por postar no feed lembrei que tenho que parar de te seguir, blogueirinho”.

Até o sorriso do jogador foi motivo para desabafo de torcedor.

“Sorriso de quem vai levar mais de 10 milhões sem fazer absolutamente nada”, resumiu um internauta.

Carreira de James Rodríguez na Colômbia e no exterior

Nascido m 12/7/1991 em Cúcuta, na Colômbia, James também tem nacionalidade espanhola. Ele se formou no Envigado, em 2007. Depois, passou por Banfield, Porto, Mônaco, Real Madrid, Bayern, Everton, Al-Rayyan e Oympiacos, antes de receber a proposta do São Paulo. Dessa forma, chegou ao Brasil em julho de 2023 para defender as cores do Tricolor Paulista.

Pela Seleção da Colômbia, ele atuou em 96 jogos e marcou 27 gols.

