Crystal Palace x Chelsea: onde assistir, escalações e arbitragem

Com campanhas medianas nesta edição, está na hora de Crystal Palace e Chelsea medirem forças na Premier League. Afinal, os times se enfrentam nesta segunda-feira (12/02), às 17h (Horário de Brasília), no Selhurst Park (Londres), pela 24ª rodada da competição.

Onde assistir

O Star+ transmite o jogo entre Crystal Palace e Chelsea.

Como chega o Crystal Palace

Com 11 derrotas, seis vitórias e seis empates, o time está na 15ª colocação da Premier League e luta para não ser rebaixado para segunda divisão. A equipe perdeu quatro dos últimos cinco jogos e chega pressionada para 24ª rodada da competição. Assim, Roy Hodgson pretende ir com força máxima no Selhurst Park, apostando no ataque com Jordan Ayew, Jean Mateta e Schlupp

Como chega o Chelsea

Com dez derrotas, nove vitórias e quatro empates, o time está na 11ª posição da Premier League e busca uma vitória para se manter na parte de cima da tabela. A equipe venceu as últimas duas rodadas da competição e não é derrotada pelo Palace há sete anos. Portanto, os Blues chegam confiantes e motivados para partida desta segunda-feira (12/02). O brasileiro Thiago Silva é presença certa na defesa e mais uma vez Pochettino aposta no 4-2-3-1, apenas com Nicolas Jackson na frente.

CRYSTAL PALACE x CHELSEA

24ª RODADA DA PREMIER LEAGUE

Data e horário: 12/02/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Selhurst Park, Londres (ING)

CRYSTAL PALACE: Dean Henderson; Daniel Múñoz, Chris Richards, Andersen e Mitchell; Will Hughes, Wharton e Jefferson Lerma; Jordan Ayew, Jean Mateta e Jeffrey Schlupp. Técnico: Roy Hodgson

CHELSEA: Petrovic; Malo Gusto, Axel Disasi, Thiago Silva e Ben Chilwell; Enzo Fernández e Moisés Caicedo; Noni Madueke, Gallagher e Cole Palmer; Nicolas Jackson. Técnico: Mauricio Pochettino

Árbitro: Michael Oliver

Assistentes: Stuart Burt e Dan Cook

VAR: Andy Madley

