Douglas Luiz, do Aston Villa, faz gol e samba. Mas quem vence é o United

Neste domingo de Carnaval (11/2), o jogo entre Aston Villa e Manchester United teve até sambadinha. Foi de Douglas Luiz, que fez o gol do time da casa e deixou a torcida no Villa Park explodindo de alegria. Mas quem não perdeu a harmonia foi o visitante. Afinal, com gols de Hojlund e McTominay, venceu por 2 a 1 este duelo pela 24ª rodada do Campeonato Inglês.

Com a vitória, o Manchester United vai aos 41 pontos, em sexto lugar, mas se aproximando da zona da Champions. O Aston Villa, que sonhava em entrar no G4, segue em quinto lugar, com 46 pontos, um atrás do Tottenham.

Veja aqui a tabela de classificação do Campeonato Inglês

Manchester United na frente do Aston Villa

Melhor nos primeiros minutos, o Manchester United logo conseguiu o seu gol. Após escanteio pela direita, Maguire ajeitou e Hojlund, na pequena área, concluiu na frente do goleiro Dibu Martínez para fazer 1 a 0 aos 16 minutos. Contudo, no que fez o gol, o United se retraiu e passou a levar pressão. Desa forma, o Aston Villa aproveitou para criar boas opoortunidades. Só não chegou ao empate por causa das bolas defesas de Onana em finalizações de McGinn.

Douglas Luiz empata com sambadinha

Na volta do intervalo, o Aston Villa, em casa e com o apoio da torcida, seguiu buscando o empate e quase conseguiu quando Watkins concluiu cruzamento da direita. Porém, Onana fez nova grande defesa. Douglas Luiz começou a centralizar as jogadas e numa delas iniciou a jogada que Lenglet bateu a gol, mas Dalot rechaçou. E, aos 21, o brasileiro empatou o jogo. Após blitz na área despois de um escanteio, a bola sobrou para a conclusão de Douglas Luiz, que celebrou dando uma sambadinha carnavalesca zoando o goleiro Onana.

Mas a vitória é dos visitantes

Nos 20 minutos finais, boas chances para ambos os lados. O United quase marcou com Garnacho, que foi da lateral esquerda até dentro da área, chutando rente à trave esquerda de Martínez. Douglas Luiz, quase na pequena área, pegou mal um rebote que poderia dar a vitória ao time da casa. Mas quem marcou foi o time de Manchester. Aos 40, um cruzamwnto de Dalot foi na cabeça de McTominay, que entrara pouco antes. Enfim, a terceira vitória seguida do United. Em recuperação.

Jogos da 24ª rodada do Campeonato Inglês

(Horário de Brasília)

Sábado (10/2)

Manchester City 2×0 Everton

Tottenham 2×1 Brighton

Wolverhampton 0x2 Brentford

Fulham 3×1 Bournemouth

Luton Town 1×3 Sheffield United

Liverpool 3×1 Burnley

Nottingham Forest 2×3 Newcastle

Domingo (11/2)

West Ham 0x6 Arsenal

Aston Villa 1×2 Manchester United

Segunda-feira (12/2)

Crystal Palace x Chelsea – 17h

