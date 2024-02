Arouca x Porto: onde assistir, escalações e arbitragem

Arouca e Porto competem pelas primeiras colocações e agora vão disputar um confronto emocionante no Campeonato Português. Afinal, os times se enfrentam nesta segunda-feira (12/02) às 17h15 (Horário de Brasília), no Estádio Municipal de Arouca, pela 21ª rodada da competição.

Onde assistir

A ESPN 4 e o Star + transmitem o jogo entre Arouca e Porto.

Como chega o Arouca

O Arouca é o oitavo colocado e vem três vitórias seguidas no Campeonato Português. Portanto, os jogadores chegam confiantes para 21ª rodada da competição. Daniel Sousa pretende ir com força máxima, mas conta com dois desfalques importantes. Afinal, Vitinho e Quaresma estão fora do jogo.

Como chega o Porto

O Porto está na terceira colocação, com seis pontos de desvantagem em relação ao Benfica, líder da competição. Portanto, os jogadores precisam de uma vitória nesta segunda-feira (12/02) para se manter nas primeiras posições da tabela. Sanusi está disputando a Copa da Ásia e vai ser desfalque em campo. No entanto, existe uma expectativa pelo retorno de Taremi.

AROUCA x PORTO

21ª RODADA DO CAMPEONATO PORTUGUÊS

Data e horário: 12/02/2024, às 17h15 (de Brasília)

Local: Estádio Municipal de Arouca, Arouca (POR)

AROUCA: De Arruabarrena; Tiago Esgaio, Matías Rocha, Robson Bambu e Weverson; Pedro Santos e David Simão; González, Sylla e Jason; Rafa Mújica. Técnico: Daniel Sousa

PORTO: Diogo Costa; João Mário, Pepe. Fábio Cardoso e Wendell; Nico González e Varela; Galeno, Pepê e Conceição; Evanílson. Técnico: Sérgio Conceição

Árbitro: Nuno Almeida

Assistentes: Paulo Soares e Diogo Pereira

VAR: Manuel Mota

