Yuri Alberto vê ‘vitória pessoal’ em partida contra a Portuguesa

Após a vitória de 2 a 0 do Corinthians sobre a Portuguesa, neste domingo (11), na Neo Química Arena, o atacante Yuri Alberto definiu o sentimento após fazer o gol da vitória do Timão. O centroavante convive com críticas e até piadas desde a reta final de 2023. Este é o segundo tento do camisa 9 na temporada. No entanto, o primeiro gol dele foi anotado nos últimos minutos da derrota de 3 a 1 para o Novorizontino, na semana passada.

“Foi uma vitória pessoal muito importante. Tenho que agradecer a Deus, à minha família, e a todos que me ajudam, que me dão suporte, como meu fisiologista, meu psicólogo, à minha equipe. E também ao António Oliveira. Lá atrás, quando eu estava de saída do Santos e ninguém mais tinha obrigação de me ajudar, ele me ajudou. Foi uma grande vitória dentro de casa e agora é trazer a torcida para ainda mais perto da gente” começou Yuri Alberto.

Ainda nesta linha, Yuri Alberto desabafou sobre o período em que conviveu com muitas críticas.

” É gratificante demais, mas também é muito triste quando as coisas não vão pelo lado bom. Foi um momento difícil para mim, mas meus companheiros deram suporte, minha família. Esqueço quando estou com a minha filha em casa. Agredecer a toda minha família pelo suporte”, completou Yuri Alberto.

Com o resultado, o Corinthians espantou a má fase no Campeonato Paulista, afinal, eram cinco derrotas seguidas. Agora, o Timão tem seis pontos em sete jogos, mas ainda segue na lanterna do Grupo C. Inclusive, o Timão está quatro pontos atrás da Inter de Limeira, que ainda joga na rodada, e a cinco do Red Bull Bragantino. O terceiro lugar é do Mirassol, que entrou a rodada com nove e ainda joga na rodada.

Dessa forma, o time de Yuri Alberto deixa o Z2, mas Santo André (2) e Guarani (4) ainda jogam na rodada. A primeira fase da competição, vale lembrar, têm 12 rodadas. Assim, o Corinthians fará ainda cinco jogos e pode até se classificar para as quartas de final.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.