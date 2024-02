Santo André x Palmeiras: onde assistir e escalações

Em situações opostas na tabela, Santo André e Palmeiras medirão forças pelo Campeonato Paulista. Os times se enfrentam nesta segunda-feira (12, às 19h, no Estádio Bruno José Daniel, pela sétima rodada.

Com 13 pontos em cinco jogos disputados, o Verdão aparece na liderança isolada do Grupo B. Por outro lado, o Ramalhão ocupa a última colocação do Grupo A. Afinal, tem apenas dois pontos na classificação.

Onde assistir

Cazé TV e Paulistão Play transmitem o jogo entre Santo André e Palmeiras.

Como chega o Santo André

O time do ABC Paulista foi goleado pelo Mirassol na última rodada. Inclusive, ainda não conseguiu vencer no Estadual. Portanto, os jogadores chegam pressionados por um bom resultado. A esperança do clube fica por conta do fator casa e do faro de gols de Léo Passos na luta para fugir do rebaixamento nesta edição.

Como chega o Palmeiras

Com quatro vitórias e um empate, o Palmeiras chega embalado para o duelo. O time está com duas rodadas de desvantagem em relação aos adversários e, ainda assim, lidera sua chave com folga.

Aliás, Abel Ferreira pretende entrar com força máxima nesta segunda. O português aposta nos oportunismos de Rony e Flaco López para conquistar outra vitória no Paulistão. Afinal, os atacantes vêm formando uma bela dupla neste começo de temporada.

SANTO ANDRÉ X PALMEIRAS

Sétima rodada do Campeonato Paulista

Data e horário: 11/02, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP)

SANTO ANDRÉ: Luiz Daniel; Junior Caiçara, Walce, Luiz Gustavo e Igor Fernandes; Dudu Vieira, Wellington Reis e Marciel; Felipe Ferreira, Léo Passos e Cléo Silva. Técnico: Márcio Fernandes

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha (Luan), Gustavo Gómez e Murilo; Mayke, Richard Ríos (Aníbal Moreno), Zé Rafael, Raphael Veiga e Piquerez; Rony e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira

