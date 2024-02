Barcelona e Granada empatam em partida eletrizante

Em um jogo eletrizante, pricipalmente no segundo tempo, Barcelona e Granada empataram em 3 a 3 neste domingo, pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol. O jogo ocorreu no Estádio Olímpico, em Barcelona. Lamine Yamal, duas vezes, e Lewandowski marcaram para os anfitriões, enquanto Ricard Sanchez, Miquel e Pellistri foram os artilheiros dos visitantes.

Com o resultado, o Barcelona permaneceu na terceira posição da tabela, com 51 pontos, agora a 10 pontos do líder Real Madrid. Já o Granada segue na vice-lanterna, com 13 pontos. O Celta, primeiro clube fora da zona de rebaixamento, soma 20. Os catalães voltam a campo no próximo sábado (17), fora de casa, diante do Celta. Já o Granada recebe o Almeria, no dia seguinte.

Primeiro Tempo

O Barcelona começou o jogo pressionando o Granada, rondando a área adversária e levando perigo em algumas tentativas. Até que, aos 13 minutos, após jogada trabalhada pelo lado esquerdo, João Cancelo cruzou da linha de fundo e Lamine Yamal fez Barça 1 a 0.

O gol não desanimou os donos da casa, no entanto, acordou o Granada. A equipe do sul do país, dessa forma, passou também a ameaçar a defesa catalã. O ímpeto dos visitantes, contudo, só se transformou em gol quase no fim da etapa. Aliás, golaço. Aos 42 minutos, Pellistri arrancou até a linha de fundo, cruzou e Ricard emendou na gaveta.

Segundo Tempo

Assim como na maior parte do primeiro tempo, o equilíbrio das ações também marcou a segundo. Desse modo, as duas equipes se alternavam em lances de perigo ao adversário. Como resultado, os gols acabaram saindo. Aos 15 Ricard lançou a bola na área, Uzuni bate cruzado e Pellistri virou o jogo. Mas não por muito tempo. Três miuutos depois, Gundogan passou para Lewandowski e o artilheiro fuzilou, sem chances para Battagia: 2 a 2.

A partida seguiu em ritmo alucinante. Aos 21, Mouassa cruzou na medida e Miquel, de cabeça, voltou a colocar o Granada na frente. O novo empate do Barça, desta vez, demorou mais um pouco, mas veio aos 35 minutos. Yamal fez o seu segundo e o terceiro dos catalães após roubar a bola de Calejón, girar e acertar o canto de Battaglia. As duas equipes seguiram tentando vencer. Entretanto, sem a mesma eficiencia nas conclusões, o placar se manteve até o fim.

Jogos da 24ª rodada do Campeonato Espanhol

Sexta-feira (9/2)

Cádiz 0x2 Betis

Sábado (10/2)

Alavés 1×1 Villarreal

Real Sociedad 0x1 Osasuna

Real Madrid 4×0 Girona

Las Palmas 2×0 Valencia

Domingo (11/2)

Getafe 3×2 Celta

Mallorca 2×1 Rayo Vallecano

Sevilla 1×0 Atlético de Madrid

Barcelona x Granada – 17h

Segunda-feira (12/2)

Almeria x Athletic Bilbao – 17h

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.