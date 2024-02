Brasil perde para a Argentina e está fora dos Jogos Olímpicos

O futebol masculino do Brasil está fora dos Jogos Olímpicos de -2024. O vexame foi confirmado na tarde deste domingo de Carnaval (11/2) no Estádio Brígido Iriarte, em Caracas, na Venezuela, país anfitrião da competição que dá duas vagas para Paris. Diante da Argentina, os brasileiros se classificariam com a vitória e teriam grande chance com o empate. Mas estariam fora em caso de derrota. Foi o que rolou. Enquanto o Brasil , como fez em todo torneio, não teve evolução coletiva, os Hermanos não atravessaram o samba. Venceram por 1 a 0, gol de Gondou aos 33 minutos da etapa final.

Assim, o Brasil encerra a sua participação neste quadrangular final com três pontos (uma vitória e duas derrotas), sendo ultrapassado pelos argentinos (cinco pontos), que se garantem em Paris-2024. A outra vaga será de Paraguai (4 pontos) ou Venezuela (1 ponto), que se enfrentam na noite deste domingo. Os paraguaios avançam com o empate. Mas se der o time venezuelano, é ele que se classificará.

Veja aqui a classificação do Pré-Olímpico

Brasil mal demais

Insosso. Foi assim o Brasil no primeiro tempo. Ramon surpreendeu colocando John Kennedy no banco e entrando com Biro, o que deixou a Seleção mais recuada e apenas com Endrick na frente. Outra alteração foi voltar com Alexsander para o meio e Rikelme de volta à lateral (Pec no banco). Tirando um chute de Alexsander raspando a trave direita do goleiro Brey, o Brasil não assustou. A Argentina foi dominante, teve maior posse (60%), buscou muitos chuveirinhos e criou a melhor chance: uma falta de Almada na trave.

Pá de cal

No segundo tempo, o Brasil estava perdido em campo. Aos 13 minutos, Ramon Menezes, enfim, colocou John Kennedy e Gabriel Pec. Os dois deram novo ânimo ao time. Kennedy puxou três bons ataques. Pec perdeu a chance de ouro do Brasil. Com o tempo passando, Ramon parecia satisfeito com o empate (o Brasil só não avançaria se a Venezuela vencesse o Paraguai por um gol de diferença). Aí fez uma das suas: tirou Endrick, o astro maior. O atacante não estava inspirado, mas poderia fazer alguma coisa.

Porém, quem fez foi a Argentina. Um cruzamento de Barco pegou Gondou no meio da zaga. O atacante subiu e marcou. O Brasil, foi para o desespero e não levou mais um por causa de grande defesa de Mycael em chute de Almada. E da trave em chute de Barco. Vexame para a seleção que era a favorita, repleta de jogadores de ponta, mas técnico que deixa a desejar. E a Seleção, que ganhou medalhas nas quatro últimas olimpíadas – Bronze-2012, prata-2014 e ouro nos jogos do Brasil do Japão – está eliminada.

BRASIL 0X1 ARGENTINA

Pré-Olímpico – fase final – Última rodada

Data: 11/2/2024

Local: Brígido Iriarte, Caracas (VEN)

BRASIL: Mycael; Khellven, Arthur Chaves, Lucas Fasson e Rikelme (Giovane, 37’/2ºT); Andrey Santos, Alexander, Gabriel Pirani (Bruno Gomes, 29’/2ºT), Maurício (John Kennedy, 13’/2ºT) e Guilherme Biro (Gabriel Pec, 14’/2ºT); Endrick (Marquinhos, 29’/2ºT). Técnico: Ramon Menezes.

ARGENTINA: Brey; Lujan, Marcos Di Cesare (Garcia, 21’/2ºT), Nicolás Valentini e Valentín Barco; Sforza, Ezequiel Fernández, Medina (Echeverry, 31’/2ºT) e Almada; Gondou (Quirós, 40’/2ºT) e Santiago Castro (Solari, 21’/2ºT). Técnico: Javier Mascherano.

Gol: Gondou, aos 33’/2ºT (0-1)

Árbitro: Christian Garay (CHI)

Auxiliares: Miguel Svigilky e Juan Santibanez (CHI)

VAR: Leodan González (URU)

Cartões amarelos: Rikelme, Pirani, Giovane, Bruno Gomnes, Marquinhos(BRA); Santiago Castro, Barco, Quirós (ARG)