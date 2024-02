Ramon exalta competitividade e diz que eliminação não é fracasso

Treinador da Seleção Olímpica do Brasil, Ramon Menezes lamentou demais a não classificação para os Jogos Olímpicos de Paris-2024. No entanto, o comandante reforçou que a queda, consumada em derrota para a Argentina, não pode ser encarada como “fracasso”. Afinal, aos seus olhos, a competição é muito difícil, nivelada por cima.

“É um campeonato muito difícil, são duas vagas. Já sabíamos disso, do contexto. É frustrante, é desagradável. Todo mundo vai sofrer aqui com o que aconteceu. Mas agora é levantar a cabeça”, comentou Ramon Menezes em entrevista coletiva.

Na primeira fase do Pré-Olímpico, o Brasil ficou em primeiro no Grupo A, com três vitórias em quatro jogos. Assim, avançou para para o quadrangular final. No entanto, o time de Ramon Menezes encerrou a sua participação neste quadrangular com apenas três pontos (uma vitória e duas derrotas), sendo ultrapassado pelos argentinos (cinco pontos), que se garantem em Paris-2024. A outra vaga será de Paraguai (4 pontos) ou Venezuela (1 ponto), que se enfrentam na noite deste domingo (11) Os paraguaios avançam com o empate. Mas se der o time venezuelano, é ele que se classificará.