Coudet pede desculpas por expulsão

Treinador do Internacional, o argentino Eduardo Coudet “roubou a cena” no primeiro tempo da vitória por 1 a 0 sobre o São José. Afinal, ele foi expulso após trocar ofensas com China Balbino, o comandante do adversário deste domingo (11). O técnico, aliás, pediu desculpas por isso, dando a entender que foi o próprio colorado quem começou a confusão, reclamando de uma suposta falta de fair play dos mandantes.

“Primeiro gostaria de pedir desculpa por reclamar tão fortemente. Me excedi, mas na verdade, no momento, senti que foi uma jogada muito feia para o futebol. A não devolução da bola não esperávamos. Também não posso falar que é culpa do treinador rival. Peço desculpas a ele também. Não sou desrespeitoso. É o 1º vermelho que tomo no Brasil”, comentou Coudet.

Por fim, o treinador criticou o gramado sintético do estádio Passo d’Areia. Aos seu olhos, o Colorado não jogou bem também em função das condições da grama. Inclusive, o gol da vitória do time de Coudet foi marcado de pênalti por Carlos De Pena.

“É muito difícil jogar aqui. Para o espetáculo, é muito ruim jogar num gramado desses. Sinto que em outras condições, poderíamos ter jogado melhor”, acrescentou o treinador Eduardo Coudet.

Com o resultado, o Internacional assumiu a liderança do Gauchão, com 16 pontos. Esta é a mesma pontuação do Grêmio, mas o arquirrival do Colorado leva a pior no saldo de gols: 8 a 7. As duas equipes, aliás, vão se enfrentar no próximo dia 25, pela 10ª rodada

Antes do Gre-Nal do próximo dia 25, o Internacional de Eduardo Coudet recebe o Brasil de Pelotas na próxima quarta-feira (14) e visita o Novo Hamburgo no sábado (17). Já o São José visita Caxias e Brasil de Pelotas nos dias seguintes: 15 e 18.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.