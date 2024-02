Ceará empata no finzinho, e Fortaleza perde pela Copa do Nordeste

O domingo de Carnaval marcou os jogos de Ceará e Fortaleza pela segunda rodada da Copa do Nordeste. O Vozão empatou em 1 a 1 com o Altos, em casa, enquanto o Leão perdeu por 1 a 0 para o CRB, na condição de visitante.

No Castelão, Matheus Taumaturgo abriu o placar para os piauienses no primeiro tempo, e Erick Pulga aproveitou um rebote no último lance da partida, aos 53 minutos, para deixar tudo igual. O Ceará, agora com quatro pontos, ocupa apenas a quarta posição do Grupo A. O Altos, por outro lado, aparece com dois somados e é o sexto colocado do Grupo B.

No estádio Rei Pelé, em Alagoas, o CRB fez 1 a 0 sobre o Fortaleza e lidera o Grupo A, com seis pontos. O Tricolor caiu para a segunda posição do Grupo B, estacionado com três pontos. Após contra-ataque alvirrubro, Anselmo Ramon chutou cruzado para anotar o gol solitário, aos 50 minutos do primeiro tempo.

Próximos jogos

O Ceará volta a jogar nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Náutico, pela terceira rodada do Nordestão. No mesmo dia, o Altos enfrenta o Maranhão, e o Fortaleza buscará reabilitação frente ao River-PI, às 19h. Líder de sua chave, o CRB joga na quinta-feira, às 19h, diante do Treze.

