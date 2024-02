Paraguai supera Venezuela, vence Pré-Olímpico e vai a Paris-2024

O Paraguai não quis saber da torcida contra e derrotou por 2 a 0 a anfitriã Venezuela na noite deste domingo (11), pela última rodada do quadrangular final do Pré-Olímpico. Desse modo, assegurou o título do torneio e o grande objetivo: a vaga nos Jogos de Paris 2024.

Os gols foram do capitão Diego Gómez e de Marcelo Pérez (este, último, após vacilo do setor defensivo venezuelano), ambos no segundo tempo.

O Paraguai, desse modo, encerra a competição com uma única derrota, para o Chile, ainda na primeira fase. Medalhista de prata na Olimpíada de Atenas-2004, a Albirroja vai disputar os Jogos pela terceira vez. A Argentina ficou com a outra vaga do continente sul-americano ao derrotar por 1 a 0 o Brasil.

O torneio de futebol masculino dos Jogos Olímpícos já tem, portanto, 12 das 16 das seleções definidas. Restam, ainda, os representantes da Ásia e uma seleção que conquistará vaga diretamente de uma repescagem.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.