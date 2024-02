Juventus x Udinese: onde assistir, escalações e arbitragem

Em partida que encerra a 24ª rodada do Campeonato Italiano, a Juventus recebe a Udinese, afinal, o jogo será no Juventus Stadium, nesta segunda-feira (12), às 16h45.

Onde Assistir

A partida terá transmissão do Star + e da ESPN.

Como chega a Juventus

A Juventus entra em campo em segundo lugar, com 53 pontos, sete atrás da rival e líder Internazionale. A Inter, aliás, já jogou na rodada, mas deve uma partida da 21ª rodada. Assim, as equipes estão momentaneamente com 53 partidas.

A Velha Senhora vem de derrota para a própria Internazionale de Milão. Antes, a Juventus empatou com o Empoli. Para a partida contra a Udinese, o time comandado por Allegri não poderá contar com De Sciglio, Moise Kean e Perin, machucados. O lateral-direito brasileiro Danilo, que costuma atuar também como zagueiro, está suspenso. Assim, é baixa confirmada. Já o atacante Vlahovic, com problema na coxa, é dúvida.

Como chega a Udinese

A Udinese chega para o duelo com a Juventus brigando contra o rebaixamento, na 18ª colocação, com só 19 pontos. Os visitantes não poderão contar com o meia argentino Roberto Pereyra. Assim, João Ferreira ou Kingsley Ehizibue entram no seu lugar. Enzo Ebosse, Jaka Bijol e Gerard Deulofeu não jogam, lesionados.

JUVENTUS X UDINESE

24ª rodada do Campeonato Italiano

Data e horário: 12/02/2024, às 16h45 (de Brasília)

Local: Juventus Stadium, Turim (ITA)

Juventus: Szczesny; Gatti, Bremer, Sandro; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Yildiz, Milik Técnico: Massimiliano Allegri

Udinese: Okoye; Perez, Giannetti, Kristensen; Ferreira, Lovric, Walace, Samardzic, Zemura; Thauvin; Lucca. Técnico: Gabriele Cioffi

Arbitragem: Rosario Abisso

