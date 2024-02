Yuri Alberto relembra atrito com Mano no Corinthians: ‘Infelicidade’

Depois da vitória diante da Portuguesa por 2 a 0, Yuri Alberto comentou sobre o atrito que teve com Mano Menezes no Corinthians. O ex-técnico do Timão proferiu xingamentos de “burro” em direção ao atacante no jogo contra o São Bernardo, pela terceira rodada do Campeonato Paulista.

Atrito entre Yuri Alberto e Mano Menezes no Corinthians

“Um momento de infelicidade dele (Mano). Graças a Deus eu tive uma boa inteligência na hora de sair do campo, mas já me resolvi com ele. ‘Pô, professor, não gostei, acho que você poderia ter pensado melhor’. Ele também me pediu desculpas depois, já que estava muito nervoso”, disse Yuri Alberto na zona mista da Neo Química Arena.

“É difícil falar nesse momento. pois parece que todo mundo quer tirar uma casquinha. Então acabou sendo um momento difícil para mim. Só tenho a agradecer a Deus, minha família, meu fisiologista, minha equipe e meu psicólogo, que tem me ajudado bastante”, completou Yuri Alberto.

Com dois gols em 2024, Yuri Alberto busca readquirir sua confiança no Corinthians. O atacante teve um bom início no Timão, mas acabou caindo de rendimento no decorrer de 2023. O centroavante é uma das esperanças de gols da Fiel nesta temporada e tem contrato no clube paulista até o fim de 2027.

O Corinthians volta a campo na próxima quarta-feira (14/02), diante do Botafogo-SP, às 21h35, no Estádio Santa Cruz, pela oitava rodada do Campeonato Paulista.

