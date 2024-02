Flamengo tem aproveitamento de ‘campeão’ na Arena Batistão

O Flamengo entra em campo na próxima quinta-feira (15/02), diante do Bangu, às 21h30, na Arena Batistão (Sergipe), pela oitava rodada do Campeonato Carioca. A equipe rubro-negra já disputou 18 jogos no estádio e vem obtendo números positivos nos últimos anos.

Números do Flamengo na Arena Batistão

O Flamengo vem tendo um aproveitamento de campeão quando atua na Arena Batistão. Afinal, dos 18 jogos disputados no estádio, foram 13 vitórias, três empates e apenas duas derrotas. Com 29 gols marcados e sete sofridos no local, os comandados de Tite chegam motivados e confiantes para próxima rodada do Campeonato Carioca. Os números são do “Fla Estatística”.

Apesar dos bons números na Arena Batistão, existe uma preocupação para partida desta quinta-feira (15/02). Afinal, os jogadores rubro-negros conquistaram apenas seis pontos como visitante neste Estadual. O time já jogou em Manaus, Belém e João Pessoa, mas não tem conseguido um aproveitamento positivo. Os jogos fora de casa foram disputados contra Nova Iguaçu, Portuguesa, Sampaio Corrêa e Vasco, respectivamente.

Aliás, o Flamengo está na segunda colocação do Campeonato Carioca, com dois pontos de desvantagem em relação ao Fluminense, líder da competição. A equipe rubro-negra, dessa forma, está próxima de conseguir uma classificação para semifinal do Estadual.

