Igor Coronado tem tudo para acertar com o Corinthians

Nos últimos dias, o Corinthians acelerou a contratação do meia Igor Coronado, agora sem clube. Afinal, o jogador rescindiu com o Al Ittihad/ARA. Nesta segunda-feira (12/2), o empresário do jogador, Rafael Brandino, publicou um storie no Instagram no Parque São Jorge.

No Alvinegro, Igor disputaria posição com Rodrigo Garro, Matías Rojas e Matheus Araújo. Apesar de ter muitas opções no setor, o Corinthians considera o meio de campo uma posição carente. De acordo com o “L!”, o único empecilho para o acerto é o valor das luvas.

A oferta corintiana é de um vínculo por duas temporadas ao meia de 31 anos. Antes mesmo de rescindir com o clube saudita, Igor Coronado já sabia de valores e condições contratuais oferecidas pelo Corinthians. Por outro lado, a diretoria do Timão se mostra muito otimista, mas também prega cautela para evitar novas frustrações como aconteceu nas últimas negociações do clube.

Com o desejo de atuar no futebol brasileiro, uma vez que não jogou em seu país natal no profissional, Coronado foi oferecido anteriormente ao Flamengo. Entretanto, o clube carioca, alegando que prioriza outras posições no mercado, descartou a contratação.

Raio X de Coronado

Natural de Londrina, no Paraná, Igor Coronado tem passagens pelo futebol inglês (Milton Keynes Dons), italiano (Palermo e Trapani), maltês (Floriana) e emiradense (Sharjah FC). Até o momento, o Corinthians já anunciou os zagueiros Félix Torres e Gustavo Henrique, os laterais-esquerdo Hugo e Diego Palacios, o volante Raniele, o meia Rodrigo Garro e o atacante Pedro Raul.

