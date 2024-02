Copenhagen x Manchester City: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola vai rolar para mais um jogo do maior torneio de clubes do mundo. Afinal, nesta terça-feira, o Manchester City visita o Copenhagen pelas oitavas de final da Uefa Champions League 2023/24. Dessa forma, as equipes se enfrentam no Parken Stadium, em Copenhague, às 17h (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão do Space e da HBO Max a partir das 17h (de Brasília).

Como chega o Copenhagen

Depois de classificar em um grupo difícil, que tinha equipes como Bayern de Munique, Manchester United e Galatasaray, o clube da Dinamarca agora enfrentará os favoritos. A missão não será nada simples, mas o time Jacob Neestrup quer surpreender os atuais campeões.

Como chega o Manchester City

Após finalmente conquistar a Europa na temporada passada, o City quer mais e vai em busca do bicampeonato. Melhor campanha da fase de grupos, com seis vitórias em seis jogos, os comandados de Pep Guardiola esperam iniciar bem o mata-mata enquanto brigam em outras frentes no calendário interno.

COPENHAGEN X MANCHESTER CITY

Uefa Champions League 2023/24 – Oitavas de final – Jogo de ida

Data e horário: 13/02/2024, 17h (de Brasília)

Local: Parken Stadium, em Copenhague (DIN)

COPENHAGEN: Grabara; Ankersen, McKenna, Diks e Jelert; Mattsson, Falk e Diogo Gonçalves; Elyounoussi, Claesson e Achouri. Técnico: Jacob Neestrup

MANCHESTER CITY: Ederson; Walker, Stones, Rúben Dias e Aké; Rodri, Bernardo Silva e De Bruyne; Foden, Julián Álvarez e Haaland. Técnico: Pep Guardiola

Árbitro: José Maria Sánchez (ESP)

Auxiliares: Raúl Cabañero (ESP) e Iñigo Prieto (ESP)

VAR: Juan Martínez Munuera (ESP)

