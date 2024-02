Léo Ortiz compartilha post e agita a torcida do Flamengo

Alvo do Flamengo, o zagueiro Léo Ortiz compartilhou uma publicação enigmática no X, o antigo Twitter. Afinal, o defensor do Red Bull Bragantino compartilhou um post de Lebron James, astro do basquete. Este, por sua vez, publicou uma ampulheta, que é um objeto usado para medir o tempo que falta para algo.

Dessa forma, a torcida do Flamengo questionou se Léo Ortiz quis dizer que logo deixará o clube paulista para acertar com o carioca. O defensor já deixou bem claro que quer defender o Rubro-Negro na sequência de 2024. O Fla, é claro, também já fez proposta, mas o Bragantino não aceita os valores pedidos pelo Rubro-Negro.

Novela Flamengo – Leo Ortiz

Em sua última pedida, o Flamengo ofereceu 6,5 milhões de euros (R$ 35 milhões), enquanto o Bragantino está irredutível e pede pelo menos 8,5 milhões de euros (R$ 45 milhões). Na última semana, inclusive, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Fla, atualizou os torcedores sobre a situação de Léo Ortiz.

“Não é novela. São números grandes. Números que a gente precisa analisar se são pertinentes. O detentor do jogador quer um determinado valor, enquanto o Flamengo entende que precisa pagar um outro valor, e a gente continua em negociação. Se um dia quem está vendendo entender que não tem mais que ficar nessa negociação, ou quem está comprando não precisa mais estar dentro dessa negociação”, disse Braz.

“O que tem são negociações responsáveis, transparentes e que às vezes tem que ter um pouco mais de paciência. O bom é entregar ao técnico no primeiro dia todos os jogadores, às vezes não é possível. A janela ainda está aberta, pertinente ainda de fazer algumas contratações, e é isso que o Flamengo está tentando, se reforçar, ainda mais do que já se reforçou, para esta temporada de 2024”, completou o dirigente.

Raio X de Leo Ortiz

Léo Ortiz completou 28 anos em janeiro e começou a carreira no Internacional, em 2017. No ano seguinte, defendeu o Sport. O zagueiro está no Red Bull Bragantino desde 2019 com 194 jogos e 14 gols. Aliás, o defensor pode reencontrar dois velhos conhecidos no Flamengo: o zagueiro Fabício Bruno, com quem jogou no Bragantino entre 2020 e 2022,e Tite, que já o convocou para a Seleção Brasileira.

O setor defensivo é uma das prioridades para 2024. Isso porque Rodrigo Caio deixou o clube ao fim da última temporada, enquanto Pablo assinou, por empréstimo, com o Botafogo. O defensor do Massa Bruta sempre foi a prioridade, entretanto a negociação chegou a ficar estagnada por discordância sobre os valores do possível acordo.

