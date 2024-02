Atlético deve ter zaga inédita contra o Tombense

O Atlético-MG deve ter uma dupla de zaga que ainda não jogou junta na partida contra o Tombense, nesta quarta-feira (14/2). Isso porque o treinador Felipão deve escalar Bruno Fuchs e Igor Rabello. O jogo será válido pela quinta rodada do Campeonato Mineiro, às 20h (de Brasília), na Arena MRV.

O treinador do Atlético-MG terá que mexer no time, afinal, Jemerson está suspenso e Maurício Lemos, machucado. Outra opção é o jovem Rômulo, de apenas 20 anos. Aliás, se o menino jogar, a zaga do Galo também será inédita em 2024. Jemerson, inclusive, atuou em todas as partidas do Alvinegro no ano.

Já no meio-campo, Felipão não sabe se poderá contar com Edenilson e Gustavo Scarpa. O primeiro foi baixa contra o Athletic por conta de um desconforto muscular, já o meia reclamou de dores na coxa esquerda nos últimos dias. No entanto, a dupla treinou sem limitações nesta segunda-feira (12) e deve jogar contra a Tombense. Zaracho, por sua vez, é baixa confirmada, com uma lesão na coxa esquerda.

Como o Atlético jogará?

Dessa forma, a provável escalação do Atlético-MG tem Everson; Mariano, Fuchs, Rabello e Arana; Otávio, Battaglia (Edenilson) e Gustavo Scarpa; Igor Gomes, Paulinho e Hulk.

O Atlético-MG é o vice-líder do Grupo B do Campeonato Mineiro, afinal, têm seis pontos, contra 7 do Villa Nova. Nesta primeira fase da competição, os clubes de um grupo enfrentam os oito dos outros grupos. Portanto, são oito rodadas. Os líderes avançam para a semifinal, assim como o melhor segundo lugar.

