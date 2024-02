Juventus perde em casa e a líder Internazionale agradece

Zebra das grandes nesta segunda-feira de Carnaval (12/2) pelo Campeonato Italiano, envolvendo a Juventus. Afinal, em sua Arena, em Turim, pela 24ª rodada da competição, a Juve vice-líder e querendo encostar a Inter de Milão, recebeu um time da zona de rebaixamento, a Udinese. Pressionou muito, perdeu chances, teve gol anulado e… perdeu. 1 a 0. O zagueiro argentino Gianetti (recém-contratado) fez o gol no primeiro tempo.

A tremenda surpresa (a Udineses somava duas vitórias em 23 rodadas) deixa a Juventus com 53 pontos. Em segundo lugar, mas bem atrás da Internazionale, que tem 60 pontos e um jogo a menos. Para a Udinese, um baita resultado. O time de Friuli foi aos 22 pontos, deixando a zona de rebaixamento atenuando a fama de rei dos empates na temporada (afinal, empatou 13 de seus jogos). Dessa forma, pulou para o 15º lugar.

Veja aqui a tabela de classificação do Italiano

Udinese na frente no 1º tempo

A primeira etapa pode ser resumida com o tradicional “quem não faz, leva”. Em casa, a Juventus teve 67% de posse de bola e dez finalizações, contra quatro da fechada Udinese. E enquanto a Juve mandou seis na direção do gol, a Udinese acertou apenas uma. Mas ela entrou. Aos 25, após chuveirinho, o lateral-esquerdo brasileiro Alexsandro cortou mal e o zagueiro Gianetti mandou para a rede. Já a Juve perdeu chances em chutes de Chiesa e Rabiot e em dois lances com Milik. No primeiro, com o goleiro batido, pegou mal na bola. No outro, cabeceou com força. Mas Okoye fez grande defesa.

Juventus martela, mas não empata

Perdendo o jogo para um time da zona de rebaixamento e que em 23 jogos só tinha vencido dois, a Juventus foi para cima no segundo tempo. Martelou, chegou a fazer um gol com Milik (anulado, pois a bola saiu na cobrança do escanteio e depois voltou a campo), mas não vazava o rival. Depois dos 30 minutos, o nervosismo tomou conta do gigante de Turim, que não vence há três rodadas.

Jogos da 24ª rodada do Italiano

Sexta (9/2)

Salernitana 1×3 Empoli

Sábado (10/2)

Roma 2×4 Inter de Milão

Cagliari 1×3 Lazio

Sassuolo 1×1 Torino

Domingo (11/2)

Fiorentina 5×1 Frosinone

Monza 0x0 Verona

Bologna 4×0 Lecce

Genoa 1×4 Atalanta

Milan 1×0 Napoli

Segunda-feira (12/2)

Juventus 0x1 Udinese

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter,Instagram e Facebook.