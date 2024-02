Com time misto, Palmeiras está escalado para enfrentar Santo André

O Palmeiras está escalado para enfrentar o Santo André, na noite desta segunda-feira (12), pela sétima rodada do Campeonato Paulista. A bola rola às 19h (de Brasília), no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André. O técnico Abel Ferreira promove algumas mexidas em relação ao último jogo e manda a campo um time misto.

Os atacantes Dudu, Bruno Rodrigues e Endrick são desfalques. Enquanto os dois primeiros se recuperam de cirurgias no joelho direito, a joia alviverde estava a serviço da Seleção Brasileira Pré-Olímpica e atuou no último compromisso brasileiro no torneio, no último domingo.

Outra que segue como baixa é o lateral-direito Mayke, com lesão na coxa direita. Ele foi ausência no duelo frente ao Ituano, em Barueri, na rodada anterior. O meia-atacante Lázaro, recém-contratado, não entrou na lista de relacionados contra o time do ABC Paulista.

Desse modo, o Palmeiras vai a campo com Weverton; Garcia, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Zé Rafael, Fabinho e Richard Ríos; Caio Paulista, Breno Lopes e Flaco López.

O time alviverde venceu as últimas quatro partidas e lidera o Grupo B, com 13 pontos. O Ramalhão, por outro lado, ocupa a lanterna do Grupo A, com apenas dois pontos.

Dirigido pelo técnico Márcio Fernandes, o Santo André jogará com Luiz Daniel; Afonso, João Maistro, Walce e Igor Fernandes; Dudu Vieira, Wellington Reis e Geovane; Marciel, Léo Passos e Bruno Michel.

