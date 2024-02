Luiz Henrique conclui pendências na Espanha e se reapresenta ao Botafogo

Luiz Henrique não se apresentou com o elenco do Botafogo para os treinos no fim de semana. Isso porque o atacante seguiu resolvendo algumas pendências na Espanha, onde defendeu o Betis nas últimas duas temporadas. A situação já estava pré-combinada com a diretoria alvinegra, que permitiu sua reapresentação nesta segunda-feira (12).

O jogador celebrou o primeiro aniversário de sua filha, Anallu, ao lado de familiares em Sevilha, e concluiu os últimos ajustes da mudança para o Rio de Janeiro. Com o desfecho rápido das tratativas com o clube carioca, a volta imediata ao país europeu precisou ser adiada em alguns dias.

Luiz Henrique atuou no clássico contra o Flamengo no dia 7 deste mês, pela sétima rodada do Campeonato Carioca. Ele foi titular na derrota do Glorioso por 1 a 0 e deixou o gramado somente nos acréscimos da segunda etapa.

O atacante fica disponível para enfrentar o Volta Redonda, nesta quarta-feira (14), às 19h (de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, pela oitava rodada do Estadual. O Botafogo ocupa a quinta posição, com 11 pontos.

