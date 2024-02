Gallagher brilha, e Chelsea vence o Crystal Palace de virada no Inglês

Vitória de virada no clássico local. Nesta segunda-feira, no encerramento da 24ª rodada da Premier League, o Chelsea visitou o Crystal Palace em um jogo de equipes de Londres e venceu o rival por 3 a 1. Jefferson Lerma abriu o marcador, mas Conor Gallagher marcou duas vezes e Enzo Fernández fechou a conta para darem a vitória aos Blues no Selhurst Park.

Dessa forma, com o resultado, os Blues encerram sequência de duas derrotas seguidas e voltam a vencer. Agora, o o clube tem 34 pontos, na décima colocação. O Crystal Palace, por sua vez, segue brigando na parte de baixo, com 24 pontos, na 15ª posição.

Joga a luva, goleirão

O Chelsea teve a bola no primeiro tempo, mas não soube o que fazer com ela. O time de Mauricio Pochettino foi pouco efetivo e viu o Crystal Palace ser letal. Aos 30, Lerma abriu o placar com um belo gol. Em bola roubada no ataque, o volante acertou chute de rara felicidade, sem dar chance para o goleiro Petrovic fazer a defesa.

Lei do ex

Atrás no marcador, os Blues tiveram de mudar a postura para balançar as redes. E na volta do intervalo, o Chelsea empatou logo com um minuto. Em jogada bem trabalhada pela direita, Malo Gusto foi na linha de fundo e cruzou para o meio. Gallagher chegou batendo de primeira e marcou contra seu ex-clube para deixar tudo igual.

Lei do ex parte 2

O segundo tempo ficou aberto, com chances para os dois lados, e o Crystal Palace quase fez o segundo com o brasileiro Matheus França, ex-Flamengo, titular pela primeira vez nos Eagles. Nos acréscimos, porém, em contra-ataque, Cole Palmer entregou para Gallagher na entrada da área, e o meia virou. No último lance da partida, em outro contragolpe, Palmer entregou para Enzo Fernández dar números finais à partida.

Sequência

Crystal Palace e Chelsea voltam a campo nos próximos dias, novamente pela Premier League. Os Blues jogam no sábado, contra o Manchester City, fora de casa, enquanto os Eagles têm compromisso o Everton, na próxima segunda-feira, também fora de casa.

