Porto perde para o Arouca e se afasta dos líderes em Portugal

Nesta segunda-feira (11), o Porto perdeu para o Arouca por 3 a 2, aumentando para sete sua distância para Sporting e Benfica, líderes do Campeonato Português. Jogando fora de casa, a equipe portista acabou derrotada pela quarta vez na competição e interrompeu uma série invicta de oito jogos na temporada.

Logo no primeiro minuto, o Arouca saiu na frente quando Cristo González cruzou na área e Mújica cabeceou para fazer 1 a 0. Não demorou muito e o Porto empatou, num pênalti cobrado pelo brasileiro Evanílson, que converteu. Mas foi outra penalidade que pôs o time da casa na frente, ainda na primeira etapa, através de González.

Embora o Porto começasse o segundo tempo atacando mais, como num chute de Conceição, que parou em Arruabarrena, o Arouca chegou ao terceiro gol. Jason bateu de esquerda, num golaço, aumentando a vantagem. Os visitantes até diminuíram no finzinho, em gol de Conceição, mas a expulsão de Fábio Cardoso acabou com as chances do empate.

