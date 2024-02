Grêmio anuncia Du Queiroz, que chega emprestado do Zenit

O Grêmio confirmou nesta segunda-feira (12) a contratação do volante Du Queiroz. Ele chega emprestado pelo Zenit, da Rússia, até o fim deste ano. As partidas já vinham negociando desde as últimas semanas, mas o martelo acabou batido com um acordo que prevê a permanência do meio-campista em Porto Alegre até dezembro.

Aos 24 anos, Du Queiroz volta ao Brasil depois de surgir com a camisa do Corinthians. O Grêmio tem a opção de adquiri-lo em definitivo ao fim do empréstimo, mas terá que desembolsar 6 milhões de euros (R$ 32 milhões) para isso. A informação foi dada primeiramente pelo portal ‘TNT Sports’.

Desde o meio do ano passado, quando chegou ao Zenit, Du Queiroz disputou 16 partidas e marcou um gol. Com a camisa do Corinthians, ele somou três gols em 99 jogos. Embora ainda não tenha começado a treinar com a equipe, a tendência é que isto ocorra ainda nesta semana.

