Palmeiras leva gol no fim e empata com o Santo André no Paulistão

Tudo igual no ABC Paulista. O Palmeiras visitou o Santo André nesta segunda-feira no Estádio Bruno José Daniel, mas ficou no empate em 1 a 1 com o Ramalhão pelo Campeonato Paulista 2024. Fora de casa, o time de Abel Ferreira saiu na frente com Flaco López, mas Lohan igualou o marcador nos minutos finais.

Dessa forma, com o resultado, o Verdão tem agora 14 pontos, ocupando a liderança do Grupo B. O Santo André, por sua vez, chega a três pontos, sem nenhuma vitória, na lanterna do Grupo A, com a pior campanha da competição.

Primeiro tempo

Jogando em casa, o Santo André tentou se impor no começou e até criou algumas chances, mas que não levaram tanto perigo. O Palmeiras, porém, aos poucos conseguiu se soltar e assustar. O time de Abel Ferreira chegou perto duas vezes com Flaco López, mas não balançou as redes no primeiro tempo. Na primeira oportunidade, o argentino cabeceou para grande defesa do goleiro Luiz Daniel, que foi o destaque da partida. Já na segunda, Caio Paulista entregou para o camisa 42 livre na pequena área, mas ele mandou por cima do gol. A etapa inicial terminou com dez finalizações do Verdão contra quatro dos donos da casa.

Segundo tempo

A etapa final começou com pressão do Palmeiras, que abriu o marcador logo com um minuto. Em mais uma jogada pela esquerda, Piquerez tocou em profundidade, e Zé Rafael deixou passar para Caio Paulista. O camisa 16 tocou na segunda trave, e Flaco López, novamente na pequena área, não desperdiçou desta vez. O embate entre o argentino e o goleiro Luiz Daniel seguiu, e Flaco teve mais duas chances, mas o arqueiro do Santo André fez duas brilhantes defesas para evitar que o Verdão ampliasse. Nos minutos finais, o Ramalhão tentou ensaiar uma pressão e conseguiu empatar. Enzo até teve grande chance em cabeçada, mas parou em Weverton. A bola saiu em escanteio, contudo, e Lohan, que tinha acabado de entrar, deixou tudo igual após cruzamento aos 43 minutos.

Sequência

Santo André e Palmeiras voltam a campo na próxima quinta-feira, mais uma vez pelo Campeonato Paulista. O Ramalhão encara o Guarani, em Campinas, enquanto o Verdão tem compromisso com o São Bernardo, novamente fora de casa. As duas partidas acontecem às 19h30 (de Brasília).

SANTO ANDRÉ 1 X 1 PALMEIRAS

Campeonato Paulista 2024 – Sétima rodada

Data: 12/02/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP)

Público: 10.659 torcedores

Renda: R$ 667.770,00

SANTO ANDRÉ: Luiz Daniel; Afonso, João Victor (Enzo, 21’/2ºT), Walce e Igor Fernandes; Wellington Reis (Sousa, 48’/2ºT), Dudu Vieira, Geovane e Marciel (Robinho, intervalo); Léo Passos (Lohan, 41’/2ºT) e Bruno Michel (Felipe Ferreira, 48’/2ºT). Técnico: Márcio Fernandes

PALMEIRAS: Weverton; Gustavo Garcia, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Fabinho, Zé Rafael (Jhon Jhon, 32’/2ºT) e Richard Ríos (Gabriel Menino, 32’/2ºT); Breno Lopes (Luis Guilherme, 25’/2ºT), Caio Paulista (Aníbal Moreno, 41’/2ºT) e Flaco López (Rony, 25’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira

Gols: Flaco López, 1’/2ºT (0-1); e Lohan, 43’/2ºT (1-1)

Árbitro: Lucas Canetto Bellote

Assistentes: Miguel Caetano Ribeiro da Costa e Rafael Tadeu Alves de Souza

VAR: Thiago Duarte Peixoto

Cartão Amarelo: Walce e Afonso (STA); Zé Rafael (PAL)

Cartão Vermelho: –

