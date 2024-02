Vegetti tem boa recuperação e pode jogar contra o Fluminense

O Vasco pode ter uma boa novidade para a partida contra o Fluminense. Afinal, o atacante Vegetti treinou com o grupo nesta segunda-feira (12). Desse modo, ele deve ser relacionado para o duelo contra o Tricolor, na próxima quarta (14), às 21h30, no Maracanã.

O atacante argentino, aliás, não se queixa mais de dores na costela e tem sido reintegrado gradativamente ao elenco. Ainda assim, ele faz um tratamento paralelo. Vegetti se machucou no amistoso que o Vasco venceu o Deportivo Maldonado, do Uruguai, no dia 21 de janeiro.

Após o empate sem gols com o Flamengo, no último dia 4 de fevereiro, o auxiliar Emiliano Martínez destacou que Vegetti atuou com 30% de sua melhor forma física e que estava lutando contra uma fissura na região há duas semanas, na ocasião – agora são três.

“A imprensa não sabe de tudo que acontece até porque eu e o Ramón pedimos para não passar nada. O Pablo tem uma fissura na costela. Ele faz um esforço pelo líder que é. Pelo comprometimento que tem com o Vasco”, disse Emiliano.

O Vasco precisa da vitória no clássico contra o Fluminense. Isso porque está em quarto lugar, com 12 pontos. Assim, em caso de derrota, pode perder posição para o Botafogo. Além disso, o Cruz-Maltino necessita dos três pontos para ainda sonhar com o título da Taça Guanabara e uma vaga no G2, o que lhe daria vantagem nas semifinais do Carioca.

