Clube de Benzema na Arábia prepara proposta bilionária por Salah

O Al-Ittihad, da Arábia Saudita, está determinado a ter mais um jogador renomado em seu elenco. O clube, que já contratou nomes de peso, como o atacante Karim Benzema e o volante N’Golo Kanté, prepara uma proposta de 235 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão na cotação atual) pelo atacante Mohamed Salah, do Liverpool.

De acordo com o site ‘The Athletic’, a oferta pelo craque egípcio deve ser apresentada em julho. O contrato dele com os ingleses, aliás, encerra em junho de 2025. Em caso de sucesso, será a transação mais cara da história do futebol mundial.

Aos 31 anos, Salah já viu recusada uma oferta do futebol saudita na última janela de transferências. Na ocasião, a proposta foi de 100 milhões de euros (R$ 534,9 milhões na cotação atual).

A equipe comandada pelo argentino Marcelo Gallardo conta, além de Kanté e Benzema, com os brasileiros Romarinho, Luiz Felipe, Fabinho e Marcelo Grohe.

