PSG x Real Sociedad: escalações e onde assistir

PSG e Real Sociedad começam a disputar nesta quarta-feira (14) as oitavas de final da Champions. A bola rola às 17h, no Parque dos Príncipes, em Paris, no primeiro encontro das equipes nesta fase da principal competição de clubes do planeta.

Como chega o PSG

Em casa, o clube de Paris tenta fazer um bom resultado para levar para o jogo da volta e seguir vivo na Champions após duas eliminações consecutivas nas oitavas de final.

A grande notícia para os torcedores do PSG é que o técnico Luis Enrique confirmou o retorno de Mbappé ao time titular. O atacante francês aparecia como dúvida para o jogo após se lesionar na partida contra o Brest, na Copa da França, no último dia 7 deste mês. O camisa 7, inclusive, foi ausência no duelo contra o Lille, no último sábado, mas estará à disposição nesta quarta-feira.

“Acredito que quando uma equipe tem um jogador da categoria de Mbappé, a única coisa a entender é que quanto mais ele joga, melhor é para a equipe. Ele poderia ter jogado há quatro dias (contra o Lille), mas o risco não valia a pena”, explicou o técnico do PSG.

Como chega o Real Sociedad

Por outro lado, o Real Sociedad busca um feito inédito: avançar para as quartas de final da Champions. Assim, o clube espanhol tenta se inspirar na boa campanha feita na fase de grupos para levar um bom resultado para o jogo da volta.

No entanto, o técnico Imanol Alguacil terá os desfalques de Sheraldo Becker, Álvaro Odriozola, Kieran Tierney, Aihen Muñoz e Carlos Fernández, todos lesionados.

PSG x Real Sociedad

Oitavas de final da Champions (jogo de ida)

Data e horário: quarta-feira, 14/02/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Parque dos Príncipes, em Paris (FRA)

PSG: Donnarumma; Achraf Hakimi, Danilo Pereira, Marquinhos e Lucas Beraldo; Warren Zaïre-Emery, Fabián Ruiz e Vitinha; Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé e Bradley Barcola. Técnico: Luis Enrique.

Real Sociedad: Álex Remiro; Jon Aramburu, Igor Zubeldía, Jon Pacheco e Javi Galán; Martin Zubimendi, Mikel Merino, Takefusa Kubo e Beñat Turrientes; Arsen Zakharyan e André Silva. Técnico: Imanol Alguacil.

Onde assistir: Space e HBO Max

