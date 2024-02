Torcedores do Fluminense espalham provocações ao Vasco antes do clássico

Vasco e Fluminense vão se enfrentar no Maracanã, às 21h30, pela oitava rodada do Carioca. Com o objetivo de incitar a rivalidade, torcedores do Tricolor colocaram adesivos, cartazes e faixas na sede do Calabouço do Cruz-Maltino, na Lagoa. Bem como no setor Norte do estádio, onde será a entrada da torcida vascaína. As mensagens provocativas foram espalhadas nos locais na madrugada desta quarta-feira (14), dia da partida.

As ilustrações e recados em tom de provocação fazem alusão às cinco participações do Gigante da Colina na Sédrie B. Algumas das frases de destaque são “Rei da Série B” e “Pinóquios da Colina”. Tal atitude da torcida do Fluminense, na verdade é uma vingança. Isso porque os vascaínos fizeram algo semelhante em 2017, quando o clássico válido pelo Brasileirão ocorreu em São Januário.

Assim, torcedores do Vasco expuseram próximo a entrada de visitante da Colina Histórica também mensagens de provocação. Na oportunidade, a torcida cruz-maltina colocou balões rosas, além de recados homofóbicos e relembrando fracassos esportivos do Fluminense.

Primeiro clássico da temporada para o Fluminense

O Fluminense terá seu primeiro grande teste na temporada neste clássico com o Gigante da Colina. O time das Laranjeiras é o líder do Carioca, com 17 pontos. Inclusive, ainda está invicto na temporada, com cinco vitórias e dois empates. Enquanto isso, o Vasco é o quarto colocado, com 12.

Este, aliás, será o penúltimo compromisso do Tricolor antes do jogo de ida da final da Recopa Sul-Americana, quando enfrenta a LDU. A primeira partida será no Equador e o clube planejou que a viagem ocorra na próxima segunda-feira (19).

A intenção de sua ida antecipada é permitir que os jogadores consigam se acostumar à altitude de Quito. Fernando Diniz terá dois treinamentos para promover a ambientação dos seus atletas antes da partida. Após o clássico com o Vasco, o time das Laranjeiras ainda vai encarar o Madureira, no próximo sábado (17).

